Rozenek odsłoniła prawie wszystko. Dodatkowe kilogramy? Nie ma po nich śladu

Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda chętnie publikuje zdjęcia ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Ostatnio często pokazuje zdjęcia Henia, który przyszedł na świat w czerwcu. Tym razem gwiazda pokazała się sama, ale za to w sukni, którą określiła jako "najpiękniejszą na świecie". Rozenek dodała do swojego postu także słowa "nadchodzi coś wielkiego". To oznacza, że zapewne niebawem zobaczymy ją w tym stroju na jakiś ważnym wydarzeniu.