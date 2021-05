Roxie Węgiel bez "cenzury"? TVP nie wymaże jej tęczowego makijażu

Młodziutka piosenkarka już w sobotę, 8 maja, wystąpi do piosenki "The greatest", która jest przebojem Sia. Teledysk nawiązuje do ofiar zamachu w gejowskim klubie w Orlando. Do tragedii doszło 12 czerwca 2016 r. Tancerka w klipie ma tęczowy makijaż, który jest symbolem LGBTQ+.