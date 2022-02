"Rosyjskie fejki są żałosne". Jak kremlowska propaganda usprawiedliwia wojnę

Podstawowy problem z rosyjską telewizją: nie wiadomo, co w niej jest prawdą, a co zmyśleniem. Rosyjska machina propagandowa pracuje pełną parą, by usprawiedliwić atak na Ukrainę. Tymczasem redakcje i specjaliści na całym świecie próbują rozszyfrować, czy to, co pokazują rosyjskie media, rzeczywiście się dzieje "na żywo", czy jest wyreżyserowanym kłamstwem.