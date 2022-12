Rosyjski zespół atakuje Putina. "Mamo, nie oglądaj telewizji, tu nie ma nazistów"

"Z znaczy swastyka" – śpiewają. Pokazują ciała żołnierzy rosyjskich wracające do domu jako tzw. "gruz 200" (specjalny kod oznaczający ciało zmarłego). Przypominają protest na wizji redaktorki Mariny Owsiannikowej. "Skończyłeś szkołę? To bierz karabin" –śpiewają o przyszłości młodych ludzi w Rosji. Krytykują zaangażowanie cerkwi prawosławnej po stronie Putina i kult tzw. świętej wojny. Śpiewają też o laboratorium X, czyli miejscu gdzie naukowcy na usługach Kremla przygotowują środki chemiczne (m.in. nowiczok) do usuwania wrogów: Litwinienki, Skripala, Nawalnego. To kwintesencja dzisiejszej Rosji.