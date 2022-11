Rosyjski reżyser kpi: niech Ukraińcy nauczą się obsługiwać swój sprzęt

Rosyjska propaganda triumfuje, po tak jak pojawiły się spekulacje, że to nie rosyjski, ale ukraiński pocisk mógł spaść na Polskę, zabijając dwie osoby. Mogło się bowiem zdarzyć, że to ukraińskiej obrona przeciwrakietowa wystrzeliła pocisk w kierunku nadaltującej rakiety rosyjskiej, nie trafiła, a pocisk przeleciał na terytorium Polski. Nie zmienia to faktu, że Rosjanie atakują tereny przygraniczne.