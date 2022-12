Rosyjska TV pokazała Zełenskiego. Zamiast "prezydent" użyto absurdalnego określenia

Wołodymir Zełenski odbył nieoczekiwaną podróż do USA, gdzie spotkał się z prezydentem Joe Bidenem i przemawiał przed Kongresem. - Dziękuję za finansową pomoc, którą już nam dostarczyliście i tę, którą będziecie skłonni zatwierdzić. Wasze pieniądze to nie dobroczynność, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację, którą zajmiemy się w najbardziej odpowiedzialny sposób - mówił prezydent Ukrainy.