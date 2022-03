Rosjanie nie wiedzą, co się dzieje? Takie komunikaty pojawiają się w telewizji

Wojna w Ukrainie doprowadziła do nałożenia na Rosję licznych sankcji, które uderzają w krajową gospodarkę. Propaganda Putina robi wszystko, by Rosjanie nie dowiedzieli się o prawdziwej sytuacji w Ukrainie, przez którą Rosję bojkotuje wiele zagranicznych koncernów. Także telewizyjnych. Lokalne sieci kablowe znalazły sposób, by przemilczeć ten fakt.