"Rosja to imperium dobra". Klakier Putina był wściekły na Dudę

Inny klakier Putina, zaproszony do telewizyjnej debaty, odniósł się do wypowiedzi Andrzeja Dudy, że jeżeli Polska miałaby się obawiać broni nuklearnej Putina, to równie dobrze mogłaby od razu się poddać. - Rozwścieczyło mnie to do szpiku kości - mówił Rosjanin, który uważa, że Polska powinna podporządkować się woli Putina, gdyż nie jest potęgą nuklearną i nie może się bronić przed ewentualnym atakiem.