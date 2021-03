Była wielką gwiazdą. Jak teraz wygląda?

W ostatnich latach Roseanne Barr usunęła się w cień ze względu na skandal, który doprowadził do odwołania jej serialu "Roseanne". W maju 2018 r. aktorka opublikowała na Twitterze, a następnie usunęła, rasistowski post o byłej doradczyni Baracka Obamy, Valerie Jarrett. Po ogromnej reakcji, jaką wywołał jej wpis, 68-latka twierdziła, że nie wiedziała o tym, że Jarrett jest czarnoskóra. Po odwołaniu serialu stacja ABC wyemitowała spin off o nazwie "The Conners", w którym wystąpili wszyscy członkowie oryginalnej obsady "Roseanne", z wyjątkiem samej Barr, którek postać została uśmiercona.