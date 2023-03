"Rolnik szuka żony". Widzowie mogą odetchnąć z ulgą. TVP wyemituje zerowy odcinek. Wiemy, kiedy!

"Rolnik szuka żony". Kiedy zerowy odcinek?

Każda nowa edycja "Rolnik szuka żony" rozpoczyna się od tzw. odcinka zerowego. To odcinek, w którym przedstawiane są "wizytówki" rolników i rolniczek. Krótkie nagrania osób w ich domach, na ich gospodarstwie. Mówią, dlaczego zgłosili się do programu, jakie jest ich doświadczenie, jeśli chodzi o związki i jak wyobrażają sobie życie u boku drugiej osoby. Od tego momentu można wysyłać listy do kandydatów na uczestników. Ci, którzy otrzymają najwięcej przesyłek, dostaną się do programu. W pierwszym odcinku będą czytać listy i decydować, z kim chcą spotkać się na żywo.