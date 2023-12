"Rolnik szuka żony". Widzowie chcą "ratować" Nikolę. Zawiedli się na Darku

Darek, który był pewien swojego wyboru, otwarcie stwierdził (do kamery), że waha się, czy młoda Nikola to "ta jedyna". Dziewczyna na próżno szukała u chłopaka jakichś oznak ciepłych emocji, tuliła się do niego, prosiła o miłe słowa. Najsmutniejsze było jej stwierdzenie, że "nie oczekuje wiele od relacji", bo nie tak powinny wyglądać pierwsze miesiące w związku młodych ludzi. Widzowie od razu to wyłapali.