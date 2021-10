"Rolnik szuka żony" TVP. Justyna do Kamila przyjechała "prawdziwym potworem"

Jednak niewiele więcej powiedziała Kamilowi, czy jego mamie przy powitaniu. Wciąż wydaje się być onieśmielona całą tą sytuacją. Marta Manowska zapytała dziewczyny o ich plany powiększenia rodziny w przyszłości. Justyna odparła, że to dla niej perspektywa "kilku, a nawet kilkunastu lat". Kamila to zaskoczyło, jednak do kamery powiedział, że gdyby między nimi coś było, to dałoby się "ten okres skrócić".