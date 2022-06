"Rolnik szuka żony": Roksana szczęśliwie zakochana. Pokazała zdjęcie pierścionka zaręczynowego

Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" nieraz nie kryją, że zgłaszają się do niego właśnie w poszukiwaniu miłości. Często wynika to z tego, że zwyczajnie nie mają szczęścia w poszukiwaniach. Zdarza się też jednak, że... nie są szczególnie zainteresowani szukaniem miłości. Przynajmniej mniej niż ślące do nich listy kandydatki.