"Rolnik szuka żony". Przaśne żarty Janka przy rodzinnym grillu

Janek - jak to Janek - był wesoły, gadatliwy i dość... niefrasobliwy. Gdy wujek Agnieszki Ryszard przedstawił mu się, ten wypalił, że kojarzy mu się z Rysiem z "Klanu". Dobry humor go nie opuszczał, nawet nie zauważył, że był najweselszym uczestnikiem grilla. Opowiadał, że Agnieszka "musztrowała" ich jak w wojsku i nie dał dojść do głosu drugiemu kandydatowi.