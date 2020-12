"Rolnik szuka żony": Manowska powiedziała Józefowi to, o czym myśleli wszyscy widzowie

W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" mogliśmy śledzić dalsze poczynania par, które poznały się i zauroczyły w programie. Paweł i Marta, Maciej i Ilona i Magda z Kubą wyjechali do romantycznych miejsc w Polsce, by pobyć sam na sam, z dala od domowych obowiązków. Niestety radosne chwile ominęły Dawida i Józefa, dwóch uczestników programu, którzy nie mieli szczęścia.

Józef był rozczarowany i rozżalony. Zwłaszcza odejście Apolonii go zirytowało. Próbował nawet dowieść, że kobieta przyjechała do niego tylko po to, by... być w telewizji. Co na to Marta Manowska, która przyjechała z wizytą?