"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz chroni się przed koronawirusem

Małgosia Borysewicz, uczestniczka "Rolnik szuka żony", opisał czym się zajmuje podczas panującej epidemii koronawirusa. Ma nadzieję, że choroba do niej nie dotrze.

"Poranny 'Big Brother' z obory. W czasie pierwszej kawki zazwyczaj obmyślamy plan dnia. Mamo, ile my mamy planów. A co do realizacji przywozimy cielaczki niedaleko stąd, orka, wyjazd po farby i takie tam. Wieczorem próba z oceny, czyli wizyta zootechnika. Odnośnie zachwiania cen na rynku - cena bydła rzeźnego leci w dół. Mam nadzieję, że korona na nasz koniec świata nie dotrze, bronimy się domowymi sposobami. No to sobie zaplanowaliśmy. Mieliśmy też wstać chwilę wcześniej. Rysio wylądował u nas po 4, słodko i błogo zaczęliśmy pracę tak jak zawsze" - napisała Borysewicz pod zdjęciem.