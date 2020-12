"Rolnik szuka żony: Łukasz Sędrowski znowu na kanapie "Pytania na śniadanie"

Łukasz Sędrowski to uczestnik piątej edycji "Rolnik szuka żony", jednocześnie rolnik, który najdłużej i najczęściej korzysta z rozpoznawalności. Wypowiada się na każdy możliwy temat w śniadaniówce telewizji publicznej. Jest także aktywny na Instagramie, gdzie na bieżąco komentował przebieg siódmego sezonu show. Teraz został zaproszony do dyskusji o sygnałach, które zwiastują koniec związku. Sędrowski ma w tym doświadczenie, ponieważ niestety do dziś nie stworzył trwałej relacji.