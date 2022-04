Wszystko wyznał w TV. "Nawet nie przyznała się, że mnie zdradziła"

"Rolnik szuka żony" ruszył z kolejną edycją. Co prawda, TVP1 wyemitowała dopiero tzw. zerowy odcinek, ale tyle wystarczyło, by w widzach zaczęły buzować emocje. Najwięcej komentarzy pojawiło się po prezentacji Klaudii - 25-latki, która wierzy, że już czas, by związać się z kimś na stałe oraz Tomasza, który podał całą listę wymagań, które musi spełnić jego przyszła partnerka. Sporo mówi się też o Krzysztofie i tym, do czego przyznał się w programie.