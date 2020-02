"Rolnik szuka żony": Krystyna przeszła ogromną metamorfozę. Powiedziała też o dyskryminacji

Krystyna Kamińska dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony" całkowicie zmieniła swoje życie i podejście do świata. Efektem zmian jest metamorfoza - uczestniczka show schudła kilkanaście kg. Przy okazji dostała zaproszenie na bieg i wytknęła organizatorom dyskryminację.

Krystyna Kamińska brała udział w 2. sezonie programu "Rolnik szuka żony" . Od tego czasu jej życie mocno się zmieniło i to na lepsze. Jednym z dowodów tych zmian jest metamorfoza uczestniczki reality show. Krystyna pochwaliła się na Instagramie, jak schudła w ciągu blisko roku. W zaledwie 10 miesięcy kobieta potrafiła zrzucić aż 13 kg, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Na przedstawionych zdjęciach zaznaczyła swój brzuch, z którego jest teraz bardzo dumna.

Jednak treść posta zupełnie nie odnosi się do zdjęcia. Krystyna opowiedziała o propozycji startu w zawodach, ale w regulaminie był jeden punkt, który jej się nie spodobał. Według niego w biegu uczestniczyć będą pary damsko-męskie, a czas będzie sumowany. Wytknęła organizatorom, że nie wzięli pod uwagę par tej samej płci, co jest objawem dyskryminacji. W odpowiedzi na pytanie o powód wprowadzenia przepisu stwierdzili, że dzięki temu kobiety mają większe szanse na znalezienie się na podium, a pary męsko-męskie mogłyby mieć wynik dużo trudniejszy do pobicia.