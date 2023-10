"Rolnik szuka żony". Kostka granitowa i zero drzew. Teraz Bardowscy będą mieć też plażę

Ania i Grzegorz Bardowscy to para z popularnego programu "Rolnik szuka żony". Gdy kilka lat temu poznali się przed kamerami, nawet do głowy by im nie przyszło, jak potoczą się ich wspólne losy. Nie tylko stworzyli zgraną kochającą się rodzinę z dwójką dzieci, ale tez stali się znani w social mediach. Grzegorz wciąż jest rolnikiem (prowadzi m.in. uprawę buraków), ale Ania jest pełnoetatową influencerką.