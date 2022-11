"Rolnik szuka żony". Kasia otworzyła się po finale. Takie słowa usłyszała od matki

W trakcie niedzielnego finału "Rolnik szuka żony" Kasia i Tomasz ogłosili, że będą nadal pielęgnować swoje uczucie. I choć na początku Kasia została odesłana przez rolnika do domu, to właśnie ona zdobyła jego serce. "Nasza historia była pełna niespodzianek, zwrotów akcji, rozczarowania i bólu, ale to wszystko sprawiło, że jest wyjątkowa. Każdy pisze swoją historię, my teraz piszemy naszą" - napisała Kasia na Instagramie.