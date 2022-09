"Rolnik szuka żony": Kamila znów uwodzi na wakacjach. Fani są oczarowani

Kamila Boś zasłynęła jako jedna z najbardziej wybrednych uczestniczek "Rolnik szuka żony". Chyba wszyscy widzowie pamiętają, że rolniczka miała niezwykle wyśrubowane i wysokie wymagania względem przyszłego partnera. I gdy już wydawało się, że udało jej się odnaleźć księcia z bajki, czar prysł. Z show wróciła jako singielka, ale i... influencerka. Profil rolniczki na Instagramie został oblężony przez fanów, którzy marzyli o tym, by zdobyć jej serce. I co zrobiła Kamila? Skrzętnie to wykorzystała, zasypując sieć dokładnie tym, czego pragną jej fani, czyli prywatnymi zdjęciami. W efekcie dziś jej konto obserwuje ponad 160 tys. osób.