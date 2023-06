Kamila z "Rolnik szuka żony" ma problemy. "Ostatnie dni dosłownie mnie rozwaliły"

"Mogłabym pojawić się tutaj i udawać, że jest super. To były turbo ciężkie dni. Przez miesiąc w pracy ciągle pod górkę, ale ostatnie 4 dni mocnego stresu, nerwów, walki o swoje dosłownie mnie rozwaliły... Okres letni zawsze w pieczarkach jest słabszy, więc oby do września. Po co to piszę? Żebyście wiedzieli, że u mnie to nie jest tylko słodki lukier" - poinformowała na InstaStory.