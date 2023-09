"Rolnik szuka żony": Kamila gotuje na wizji. Nie miała za wiele do powiedzenia

Nie ma co ukrywać, rolniczka czerpie z popularności pełnymi garściami. Nic zatem dziwnego, że z radością przyjęła zaproszenie do studia "Pytania na śniadanie", by wraz z szefem kuchni Łukaszem Konikiem ugotować kilka potraw na wizji. Tematem odcinka była wieprzowina i choć Kamila przyznała, że daleko jej do masterchefa, bez problemu radziła sobie z przygotowaniem mięsa.