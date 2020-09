"Rolnik Szuka żony": Józef pomylił kandydatki!

Paweł czekał na jedną dziewczynę

Dawid flirciarz

Dawid jest rolnikiem, który szybko przy otwieraniu kopert przeszedł do przeglądania zdjęć przed listami. Nic dziwnego, że przyjechały do niego same atrakcyjne dziewczyny.

W oko mu wpadła szczególnie Patrycja, co też jej otwarcie powiedział. On też zrobił na dziewczynie duże wrażenie.

Magda rekordzistka

Nieśmiały Maciej

Maciek to rolnik, który podbił serca widzów. Nieśmiały doktorant i rolnik w jednej osobie zjednał sobie wszystkich swoją skromnością i naturalnością. Dziewczynom, które do niego przyjechały, otwarcie przyznawał, że czuje się zakłopotany, przez co jeszcze bardziej trafiał do ich serc.