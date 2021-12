"Rolnik szuka żony" będzie miał konkurencję? Wiemy, kiedy wystartuje "Farma"

"Farma" to reality show, w którym przyzwyczajeni do wygód i uroków wielkomiejskiego życia uczestnicy, będą musieli przetrwać w warunkach jakich do tej pory nie znali. Wczesne wstawanie, opieka i obrządzanie zwierząt, prace w polu, posiłki z tego co uda się im wyhodować, a spokojny sen tylko wtedy, gdy obowiązki na to pozwolą.