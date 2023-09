"Rolnik szuka żony": Artur nie krył zdumienia. "Wolałbym, żeby była troszkę młodsza"

- Wszystkie dziewczyny, z którymi się spotykałem, miały zawsze problem, albo że na czas nie przyjechałem, albo że się nie odzywam w ciągu dnia. A mi ciężko jest odezwać się w ciągu dnia, bo skoro jestem operatorem maszyn, to naprawdę muszę się skupić na tym, co robię, żeby nie wyrządzić żadnej krzywdy i aby nic nikomu się nie stało. Szukam dziewczyny, która będzie tego świadoma, czym się zajmuję, jak u mnie to wygląda. Musi zobaczyć sama na własne oczy. Na pewno, jak już ktoś będzie, to do tego domu będzie ciągnęło, żeby jak najwięcej czasu spędzić z tą jedną. Po to się tu zgłosiłem, żeby znaleźć. Mam 29 lat i chcę się ustatkować i chcę znaleźć tę jedną jedyną - powiedział w pierwszym odcinku.