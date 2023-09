"Rolnik szuka żony": Anna zasypana listami od 20-latków. "Co ja z nimi będę robić?"

- Ja nie jestem Madonna! Co ja z nimi będę robić? - śmiała się na początku, przeglądając listy od 20-latków, po czym dodała później przed kamerami: - Zaskoczyło mnie, że tak wiele młodych osób do mnie napisało. Może faktycznie to, że jestem dość ciepłą osobą i sprawiam wrażenie, że mogę się takimi chłopcami zaopiekować. Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby kobieta była starsza od mężczyzny, a teraz to się rzeczywiście wszystko bardziej zaciera. Prawda taka jest, że nie można oceniać osoby przez pryzmat tylko i wyłącznie wieku. Bo jak mężczyzna będzie starszy, też nie oznacza to, że będzie mądrzejszy - stwierdziła.