Rodzina gwiazdy zabitej przez policję domaga się sprawiedliwości

W czwartek 27 sierpnia do sądu federalnego wpłynął akt oskarżenia w sprawie śmierci Vanessy Marquez . Matka nieżyjącej aktorki pozywa w nim kalifornijskie miasto South Pasadena, byłego szefa tamtejszej policji oraz kilku funkcjonariuszy. Powodem jest "rzekome łamanie praw obywatelskich".

Marquez miała bowiem częste napady drgawek, a dodatkowo cierpiała na zaburzenia odżywiania i od pewnego czasu nie opuszczała miejsca zamieszkania. Pod wskazany adres przybyli sanitariusze i policjanci. Wnętrze domu było zaniedbane, a leżąca w łóżku bardzo wychudzona Marquez miała kolejny napad i odmawiała przetransportowania do szpitala.

"Variety" donosi, że rodzina zmarłej oskarża policję o wywołanie konfrontacji przez zignorowanie decyzji sanitariuszy, aby zostawić aktorkę w spokoju. W świetle prawa Marquez nie miała bowiem obowiązku udać się do szpitala, jeśli tego nie chciała.

Autorzy pozwu utrzymuję też, że policjanci mieli kilka opcji deeskalalacji, jednak zamiast tego zdecydowali się wezwać posiłki, które wtargnęły do domu aktorki.

W 2017 r. zrobiło się o niej głośno, kiedy oskarżyła na Twitterze George'a Clooneya o to, że doprowadził do jej zwolnienia z "Ostrego dyżuru",bo zaczęła mówić głośno o nękaniu, do jakiego dochodziło na planie serialu.