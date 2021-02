Paweł Królikowski walczył do końca. Za pierwszym razem uratowała go żona

Problemy zdrowotne aktora zaczęły się w 2015 r. Paweł Królikowski zaczął narzekać na ogromny ból głowy. Żona gwiazdy natychmiast zareagowała, wsiadła za kierownicę i zawiozła męża do szpitala w Warszawie. Okazało się, że to tętniak. Aktor trafił na stół operacyjny. Zabieg się udał i Paweł Królikowski wrócił do pracy. Był wdzięczny żonie - Gośka gnała jak szalona i zdążyliśmy - wspominał.