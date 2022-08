Robyn Griggs nie żyje. Ostatnie dni spędziła w hospicjum

Griggs od wczesnego dzieciństwa marzyła o aktorstwie i robiła wszystko, by zaistnieć w show-biznesie. Na deskach teatru stawała już w wieku 3 lat, a przez całą szkołę bardziej niż do nauki przedmiotów przykładała się do lekcji tańca, śpiewu itp. W efekcie jeszcze przed maturą próbowała swoich sił na Broadwayu i szybko została zauważona przez ludzi z telewizji.