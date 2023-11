Robert Moskwa nie występuje w programach TVP. "Nie bez powodu". Ale w "M jak miłość" wciąż gra

- Absolutnie nie mam żadnych problemów ze sobą i z oceną samego siebie, bo nasz serial jest grany od ponad 20 lat i przez ten czas władza się zmieniała wielokrotnie. "Emka" była, jest i myślę, że długo jeszcze będzie, zwłaszcza że TVP nie jest producentem serialu, tylko go zakupuje. Poza tym mam też w sobie pewne poczucie zobowiązania i wdzięczności za to, że kiedyś zostałem do tego serialu przyjęty, więc teraz nie będę stroił fochów. Natomiast, jak ktoś sobie prześledzi moją obecność poza serialem, jeśli chodzi o mój udział w śniadaniówkach i innych programach TVP, to mnie tam nie ma już od lat. Nie bez powodu - wyznał Moskwa.