Robert Makłowicz wziął udział w protestach. Nie przebiera w słowach

- Byłem na kilku protestach, a powodowała mną nie tylko ciekawość, rzecz jasna. Cóż zatem? Otóż wiem świetnie, że pazerność, obłuda i cynizm to nie są przywary, na które monopol ma tylko jedna część klasy politycznej. Jednak jeszcze nigdy po 1989 roku te negatywne cechy nie były niejako busolą, sztandarem, kierunkiem i sposobem uprawiania polityki. A teraz jest to niejako kompas tych, którzy nami rządzą. Przeciwko temu wszystkiemu są te protesty, choć oczywiście czarę goryczy przelało podstępnie przeprowadzone zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych – powiedział w rozmowie z portalem.

- Jeżeli widzi się, jak rząd tańczy na urodzinach Radia Maryja, czyli instytucji, która według wielu ludzi wierzących nie ma nic wspólnego z ideałami chrześcijaństwa, widzi się tam pląsającego z różańcem w dłoni dawnego gorliwego komunistycznego prokuratora, który teraz jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to jest to Monty Python – mówi, zwracając uwagę na istotę rozdzielności prawa kościelnego i cywilnego czy prawnego. Zwłaszcza w tak drażliwej i delikatnej kwestii, jaką jest aborcja.

Podkreśla także, że potrzebna jest zmiana na scenie politycznej. Jego zdaniem jednak, nieodzowne jest wykreowanie nowej jakości i wyłonienie nowych liderów. - Niestety większość polskiej klasy politycznej to tandetne wydmuszki – twierdzi. To jednak nie wszystko. Makłowicz znów zaznaczył, że demokracja jest niezmienną wartością – trzeba jednak o nią dbać nie tylko podczas aktu wyborczego, ale na co dzień.

- Demokracja to jest dyskusja społeczna, to szukanie konsensusu, a nie narzucanie swojej woli w sposób budzący wątpliwości prawne. Te wszystkie sztuczki, aby opanować różnego rodzaju instytucje publiczne, aby zdemontować, trójpodział władzy są po prostu niekonstytucyjne i niedemokratyczne. Myślę, że to wszystko młodzi ludzie właśnie teraz zrozumieli. A ostatnie działania to tylko kropla, która przelała czarę goryczy – podsumowuje w rozmowie z Onetem.