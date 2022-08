Robert LuPone nie żyje. Zagrał w serialu wszech czasów

LuPone, który jest bratem legendy Broadwayu Patti LuPone, zagrał dr Bruce’a Cusamano, sąsiada Tony'ego Soprano i lekarza rodzinnego, w wybitnym serialu "Rodzina Soprano". Oprócz tego pojawił się także w produkcjach jak "Seks w wielkim mieście" czy "All My Childre"". Za to drugie był nominowany do nagrody Emmy.