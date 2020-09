Schudł 19 kg bez żadnych ćwiczeń. Odstawił tylko kilka produktów

Robert Kudelski był gościem programu "Super Expressu", w którym opowiadał o swojej niezwykłej metamorfozie. Decyzję o zrzuceniu nadwagi podjął w listopadzie zeszłego roku i do września schudł już 19 kg.

- Postanowiłem kupić wagę, wszedłem na nią i było grubo. Było 107 – wyznał aktor. - W tej chwili doszedłem do 88 kg. Tak stopniowo schodziłem po 2 kg na miesiąc. Odrzuciłem sól, mięso, wędliny. Jem buły, warzywa i owoce jak należy.

Aktor podkreślił, że przez te 9 miesięcy nie wylewał siódmych potów na siłowni, nie stosował żadnych specjalnych treningów i ćwiczeń. Jedyną regularną aktywnością fizyczną były u niego spacery z dwoma psami. – Zobaczyłem, że to u mnie działa. Że mogę jeść knedle, pyzy, kawałek chleba z serem – mówił aktor, który przez swoje odchudzanie musiał być później pogrubiany na planie "Na Wspólnej".

- Nagraliśmy część scen krótko przed Covidem. Ostatni dzień zdjęciowy był 13 marca. Nagrywaliśmy sceny, w których mój bohater jest już po częściowej metamorfozie, jest go mniej. Wróciliśmy w czerwcu, kiedy schudłem i zaczęliśmy grać wątek, że dopiero podejmuję decyzję i biorę się za odchudzanie. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyszło. Widziałem jeden odcinek, że w jednej scenie jestem taki, w drugiej taki. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe i bardzo śmieszne – mówił Kudelski.