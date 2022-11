Robert Korólczyk ostro o TVP. Kiedyś mógł naśmiewać się z Tuska, dziś wycięliby jego żarty

- Jak inaczej nazwać to, że dziennikarka regionalnej telewizji, która przykleiła do kurtki serduszko WOŚP, została wyrzucona z pracy? Jestem przekonany, że żaden redaktor z Telewizji Polskiej nie zgodziłby się, żebyśmy zagrali nasze skecze w jakimś programie na żywo. [...] A gdybyśmy zarejestrowali nasz występ wcześniej, wszystko, co związane z polityką, zostałoby wycięte przed emisją. Dokładnie tak, jak za komuny - porównuje Korólczyk.