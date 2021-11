Robert Kochanek o Kindze: "Nie wierzyłem w jej dobre intencje"

Choć niemal nikt nie dawał im żadnych szans, Kinga Zapadka i Robert Kochanek co rusz udowadniają, że to, co połączyło ich w programie "40 kontra 20", jest prawdziwe. A łatwo nie mieli. Przed kamerami uczestnicy show wielokrotnie się rozstawali i zgodnie mówi, że to koniec. Gdy tuż przed finałem tancerz podziękował Kindze za wspólną przygodę i odesłał ją do domu, widzowie byli pewni, że tych dwoje już nigdy więcej nie da sobie szansy. A jednak!