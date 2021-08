Robert Janowski o swojej żonie. Wyjawił, jak się do niej zwraca

Janowski nie kryje, że jego żona uwielbia komplementy, stąd często je prawi. – Staram się stawać na wysokości zadania. Poza tym sprawia mi to wielką przyjemność. Czasem jednak mówię: "Kochanie, ale przecież codziennie ci to powtarzam". A ona na to: "Zupełnie nie szkodzi. Dla mnie za każdym razem jest to nowe, jakbym pierwszy raz słyszała". A tak w ogóle, to my się po prostu lubimy, nie tylko kochamy. To jest chyba klucz do fajnego, szczęśliwego związku – stwierdził.