Robert El Gendy utknął na lotnisku. Wylot na turniej Czterech Skoczni stał pod znakiem zapytania

Robert El Gendy, prowadzący "Pytanie na śniadanie" i dziennikarz sportowy TVP, wylatując na finał Turnieju Czterech Skoczni napotkał nieprzewidziane problemy. O wszystkim opowiedział w mediach społecznościowych.

Dziennikarz zamieścił na swoim profilu na Facebooku wideo, w którym opowiedział, co się stało. Zatytułował je "złe dobrego początki". Jak się okazało, wybierająca się do Bischofshofen ekipa reporterów i wielu innych pasażerów nie dostali się na pokład samolotu lecącego do Austrii.