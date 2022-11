Robert Downey Jr. przeszedł ogromną metamorfozę. Gdzie się podziały włosy?

Robert Downey Jr obecnie kojarzony jest najbardziej z rolą Tony'ego Starka w filmach z uniwersum Marvela. Jednak w 2018 r. pożegnał się z tą postacią. Od tamtej pory szuka dla siebie nowych aktorskich wyzwań. Jedno z nich zmusiło go do drastycznej zmiany wizerunku. Aktor ogolił się na łyso do roli w serialu "The Sympathizer".