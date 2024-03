Dopiero co dostał Oscara. W hicie zagra kilka ról. Trudno go rozpoznać

W roli głównej wystąpi Hoa Xuande, aktor przede wszystkim serialowy ("Last King of the Cross", "Hungry Ghosts"). Obok Downeya Jra szeroko znanym nazwiskiem w obsadzie jest również Sandra Oh, która przez 15 lat funkcjonowała w świadomości widzów jako dr Cristina Yang w "Chirurgach". W ostatnim czasie wystąpiła też w cenionej serii "Obsesja Eve".