Ma andropauzę. Gwiazdor nie bał się przyznać, co mu dolega

49-letni wokalista odniósł się przy okazji do nagonki na znane osoby mówiące o swoich problemach psychicznych, rzekomo chcące w ten sposób zwrócić na siebie uwagę i sprawić, żeby ich historia wydawała się bardziej "seksi". Na podobne zarzuty odpowiedział w ostrych słowach w rozmowie z "The Mirror": – Nie ma nic seksownego w wzięciu noża i podcięciu sobie nadgarstków, co ja zrobiłem. Musimy uważać na to, co i jak mówimy – podkreślił.