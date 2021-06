Rita Ora w trójkącie miłosnym. Narobiła sobie kłopotów w pracy

Jej wytwórnia nie jest zadowolona z plotek o wyjątkowej relacji łączącej troje gwiazdorów. Rita Ora, Taika Waititi i Tessa Thompson zostali niedawno przyłapani na czułościach. Piosenkarka wróciła już z Sydney do USA, a konkretnie do Los Angeles, ale to nie oznacza, że "co wydarzyło się w Australii, zostało w Australii". Wręcz przeciwnie. Zdjęcia z imprezy, która odbyła się w domu reżysera, obiegły cały świat, wywołując lawinę komentarzy.