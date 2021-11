Rihanna pokazała niemal wszystko. Skąpe stroje niewiele zakrywały

Rihanna kilkanaście lat temu zawojowała świat. Jej hit "Pon de Replay" znali absolutnie wszyscy. Śliczna piosenkarka miała wtedy zaledwie 18 lat. Od tamtej pory jej popularność rosła. Teraz Riri ma 33 lata i może pochwalić się statusem gwiazdy - jest miliarderką, gra w filmach ("Ocean's Eight", "Battleship"), użycza swojego głosu do animacji ("Home"), ma własną markę bieliźnianą (Savage X Fenty) i kosmetyczną (Fenty Beauty by Rihanna).