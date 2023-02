Wszystko było zaplanowane. Wiadomo, dlaczego Rihanna właśnie tak ogłosiła ciążę

Występy największych muzycznych gigantów w czasie Halftime Show finału Super Bowl już same w sobie są wydarzeniem, które elektryzują miliony widzów i to nie tylko w USA. Jednak w tym roku, za sprawą Rihanny, emocje jeszcze bardziej niż zwykle sięgnęły zenitu, a to z powodu zaprezentowanej na scenie niespodzianki. Artystka, która w trakcie kilkunastominutowego występu zaśpiewała swoje największe hity i wraz z grupą tancerzy dała naprawdę efektowne show na podwieszanych podestach, odsłoniła przed światem wyraźnie zaokrąglony brzuszek.