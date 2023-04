Ridge z "Mody na sukces" miał romans z serialową koleżanką. "Te pocałunki nie były udawane"

- Od Ridge'a nauczyłem się, jak wiązać muchę i otwierać szampana. Zacząłem też doceniać dobrze skrojone garnitury. A tak na serio, to dobrych kilka lat zajęło mi oddzielenie Ronna od Ridge'a. Bardzo zaangażowałem się w tę rolę. [...] Wracałem do domu wykończony psychicznie przez to, co w serialu robił Ridge - wyznał aktor reporterce Sandrze Hajduk.