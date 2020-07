Gwiazda "Rick i Morty" została ranna. Napastnik był uzbrojony

Do groźnej sytuacji doszło w piątkowy wieczór przed jedną z restauracji w East Village na Manhattanie. Spencer Grammer opowiedziała "US Weekly", że około godziny 23:30 siedziała z przyjacielem przed lokalem. Spokój gości zakłócił nieznany mężczyzna, który próbował zająć stolik i wdał się w kłótnię z obsługą restauracji. Grammer chciała uspokoić sytuację, ale jej starania przyniosły odwrotny skutek.

Pijany mężczyzna okazał się uzbrojony (policja donosi o nieokreślonym ostrym przedmiocie). Próba uspokojenia go podziałała jak płachta na byka – agresor ciął aktorkę w ramię i dźgnął jej przyjaciela w plecy. Po ataku uciekł z miejsca zdarzenia i policja nadal nie ustaliła jego tożsamości.

Dwójka rannych trafiła do szpitala, ale na szczęście rany okazały się niegroźne. Cios w plecy zadany towarzyszowi aktorki nie doprowadził do poważnych obrażeń wewnętrznych.

- Mój przyjaciel i ja zrobiliśmy to, co każdy inny zrobiłby w tej samej sytuacji. Kilka innych osób, głównie kobiety, również próbowało zapobiec eskalacji kłótni – mówiła Grammer, która liczy, że oboje szybko wrócą do zdrowia.