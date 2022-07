Reżyser filmu o Wołyniu oskarżył stację TVP o cenzurę: "To decyzja polityczna". Jest odpowiedź stacji

Przypomnijmy, "Łuna" miała do kin trafić jesienią 2022 r., a na jej kanwie miał powstać serial. Do tego nie doszło, a sam reżyser w rozmowie w telewizji wRealu24.pl mówił tak: "To polityczny doraźny interes, bo jest taka, a nie inna sytuacja polityczna. No ale jak ja mogę robić film o Wołyniu, nie pokazując rzezi? To nie jest antyukraiński film, ale UPA jest teraz gloryfikowane, co jest nie do przyjęcia".