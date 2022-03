Reprezentant Ukrainy w Eurowizji Junior 2020 musiał uciekać z domu. Wrzucił do sieci wzruszające nagranie

- Teraz, jako kraj w samym sercu Europy, chronimy resztę Europy przed tym, co nadchodzi. Dla nas ta wojna już trwa, ale może do niej dojść również do ciebie, dopóki teraz tego nie powstrzymamy! Ukraińscy żołnierze są prawdziwymi bohaterami, dzielnie odpierają ataki rosyjskich oprawców na granicy Ukrainy z Rosją i Białorusią. Wciąż potrzebujemy waszego wsparcia, dlatego przekazujcie tę wiadomość dalej, bo potrzebujemy was i pomocy ze strony waszych rządów! Niestety, wy również jesteście w niebezpieczeństwie! - mówił Bałabanow.