Reporterka odkryła, że ma raka. Diagnozę postawił widz

O tej niezwykłej historii Victoria Price, dziennikarka lokalnej stacji WFLA News na Florydzie, opowiedziała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Reporterka, która w ostatnim czasie relacjonowała wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Tampa Bay, przyznała, że uważnie oglądająca ją na ekranie kobieta, uratowała jej życie. Telewidzkę zaniepokoił guzek widoczny na szyi Price. Ponieważ u kobiety w przeszłości także wykryto guza tarczycy, ostrzegła reporterkę, wysyłając do niej krótką wiadomość email. "Cześć, właśnie widziałam twój materiał. To, co mnie niepokoi, to guzek na twojej szyi. Proszę, sprawdź tarczycę. Przypomina mi guzek na mojej szyi. Mój okazał się nowotworem. Dbaj o siebie"- napisała.